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Общество

Камчыбек Ташиев подарил квартиру еще одной многодетной семье

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил многодетной семье ключи от трехкомнатной квартиры. Об этом на своей странице в Facebook написал его сторонник Откурбек Рахманов.

По его данным, 23 декабря 2024 года поступило обращение от гражданки Нурзат Нуржановой с просьбой оказать помощь с жильем.

Женщина воспитывает шестерых детей. Старшему ребенку 13 лет, младшему — 3 года. Семья находится в тяжелой жизненной ситуации: у них нет собственного жилья, а финансовое положение не позволяет обеспечить детей в полной мере.

Кроме того, Нурзат Нуржанова перенесла операцию на ногу, что ограничивает ее возможности в передвижении и трудоустройству. Муж работал в службе такси, сейчас занимается доставкой еды, но из-за проблем со здоровьем тоже не может выполнять тяжелую физическую работу. Семья снимала дом в селе Аламедин.

Камчыбек Ташиев не оставил просьбу без внимания. Он вручил семье ключи от новой квартиры и пожелал им благополучия.

В течение прошлого года главный чекист неоднократно оказывал помощь семьям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, предоставляя им жилье и материальную поддержку.

Напомним, в мае 2024-го Камчыбек Ташиев подарил трехкомнатную квартиру в Токмаке матери-одиночке, воспитывающей восьмерых несовершеннолетних детей.

В ноябре Ташиев вручил ключи от трехкомнатной квартиры и 500 тысяч сомов семье из Джалал-Абада, в которой в марте родилась тройня.

В декабре он вручил ключи от двухкомнатной квартиры в Бишкеке Н. Жудумушовой, которая после смерти родителей самостоятельно воспитывает троих сестер и брата, являющегося инвалидом I группы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316823/
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