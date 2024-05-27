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Общество

Камчыбек Ташиев подарил трехкомнатную квартиру многодетной матери

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от трехкомнатной квартиры матери-одиночке, воспитывающей восьмерых несовершеннолетних детей в Токмаке. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета.

По его данным, Айжан Бакалова обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении ей жилья. Многодетная семья, находящаяся на иждивении матери-одиночки, долго испытывала жизненные трудности.

«По поручению председателя ГКНБ КР Камчыбека Ташиева многодетной семье вручены ключи от полностью меблированной трехкомнатной квартиры в одном из микрорайонов Токмака», — отметили в Госкомитете нацбезопасности.

Айжан Бакалова отметила, что она тронута тем, что квартиру подарили в канун Дня защиты детей. Она поблагодарила главу ГКНБ и выразила признательность госкомитету за чуткость к социально уязвимым гражданам и оперативное содействие в решении проблем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295151/
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