Школа № 35 в Бишкеке получит 100 хромбуков для пилотного проекта Google

Средней общеобразовательной школе № 35 города Бишкека передадут 100 хромбуков в рамках пилотного проекта Google. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, весной 2024 года ведомство заключило договор о сотрудничестве с компанией Google, в рамках которого планируется запустить Google-школы в Кыргызстане. СОШ № 35 выбрана первой пилотной школой, которую оснастят всем необходимым оборудованием.

Основная цель проекта — исследовать влияние цифровых образовательных продуктов Google на качество образования.

Необходимые для проекта 100 хромбуков передает ОсОО «Бишкекский завод ЭВМ», официальный представитель Fujian Centerm Information Co., Ltd.

Устройства обеспечат учащимся и педагогам СОШ № 35 доступ к современным инструментам обучения, а также будут способствовать повышению цифровой грамотности, улучшению учебного процесса через использование инновационных технологий и созданию цифровой образовательной среды, которая отвечает современным стандартам.

В Минобразования уточнили, что ученики и учителя школы уже прошли необходимое обучение для эффективного использования хромбуков и образовательных продуктов Google. При успешных результатах пилота, включая повышение успеваемости учеников и цифровизацию школьных процессов, ведомство рассмотрит возможность масштабирования инициативы на другие школы страны.