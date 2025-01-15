Сегодня в микрорайонах Бишкека могут снизить температуру воды и отопления

В южных микрорайонах Бишкека сегодня возможно снижение температуры воды и отопления в батареях. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» отметило, что в связи с положительной температурой наружного воздуха и благоприятными погодными условиями, сегодня, 15 января, проведут ремонт насосной станции № 7», — говорится в сообщении.

Работы направлены на устранение дефектов, возникших в результате повреждений трубопровода с горячей водой на пересечении улиц 7 Апреля и Медерова. Цель — восстановление резерва оборудования, улучшение гидравлического режима и обеспечение надежного теплоснабжения потребителей.

В мэрии отметили, что ремонт продлится с 11.00 до 16.00, в это время возможно временное снижение параметров подачи горячей воды и отопления в микрорайонах № 5, 6, 7, 11, 12 и «Асанбай».