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Общество

Цифровые сервисы мэрии Бишкека подверглись DDoS-атаке

Муниципальное предприятие «Центр цифровых технологий» (МП «ЦЦТ») мэрии Бишкека зафиксировало DDoS-атаку на цифровую инфраструктуру города. Инцидент произошел 13 января в 18.00. Атака была осуществлена из внешней сети интернет-пространства. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Из-за кибератаки периодически наблюдаются перебои в работе ключевых цифровых сервисов, включая сайты meria.kg и e-meria.kg, а также мобильное приложение «Мой город».

Специалисты МП «ЦЦТ» совместно с провайдером связи ведут работы по восстановлению стабильной работы системы. Проводится анализ характера атаки и разрабатываются дополнительные меры для усиления защиты цифровой инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316763/
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