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Общество

Султан Раев стал лауреатом литературной премии имени Мехмета Догана

Кыргызстанский писатель, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев стал лауреатом литературной премии тюркского мира имени Мехмета Догана Turkic World Literature 2024. Об этом сообщили в Союзе писателей Турции.

из архива
Фото из архива. Султан Раев стал лауреатом литературной премии имени Мехмета Догана

Награду ежегодно присуждают писателям, интеллектуалам и представителям искусства. Премия является платформой, на которой собираются литераторы разных стран тюркского мира.

Глава союза Муса Казым Арыджан отметил, что произведения Султана Раева являются мостом, соединяющим тюркские народы. Среди лауреатов этой престижный премии есть известные деятели культуры и искусства, писатели, кинематографисты, философы, художники Турции. Султан Раев стал первым лауреатом из зарубежных писателей.

Он автор книг «Кун кармаган бала» («Охота за солнцем»), «Чан жол» («Пыльная дорога») и других. Спектакли по произведениям Султана Раева имели большой успех у зрителей не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Его произведения переведены на русский, украинский, узбекский, казахский, фарси, турецкий, китайский и английский языки.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316711/
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