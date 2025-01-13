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Общество

Нужны ли депутатам Жогорку Кенеша планшеты? Опрос

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике Дастан Бекешев предложил вместо бумаги предоставить депутатам планшеты.

Он показал кипу бумаг, которую ему предоставили перед заседанием. «Я думаю, что эта бумага стоит около 1 тысячи сомов. И это дается только одному депутату. Может быть, нам вместо этого предоставят планшеты?» — сказал парламентарий.

«Речь не просто о покупке планшетов, а о цифровизации и экономии средств», — написал Дастан Бекешев в соцсети X (бывший Twitter).

На что пользователи соцсети предложили депутатам самим приобрести технику, отметив, что ученики, к примеру, покупают в школы учебники, а преподаватели обеспечивают себя всем необходимым за счет зарплаты. Люди также предположили, что на планшетах будет неудобно работать.

«Никто не просит купить планшеты для дома, они будут установлены в залах заседания комитетов, как в пленарном зале, — ответил Дастан Бешекев. — У всех, думаю, есть планшеты, но это не цифровизирует документооборот в парламенте». «Оргтехника и компьютеры для госслужащих закупаются за счет бюджета и принадлежат государству. Так было, есть и будет», — подчеркнул он.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться мнением своих читателей.

Нужны ли депутатам Жогорку Кенеша планшеты?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316646/
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