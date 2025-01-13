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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша просят купить им планшеты

На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев показал кипу бумаг, которую ему предоставили перед заседанием.

«Я думаю, что эта бумага стоит около 1 тысячи сомов. И это дается только одному депутату. Может быть,  нам вместо этого предоставят планшеты?» — сказал парламентарий.

Депутат Марлен Маматалиев поддержал коллегу и проинформировал, что депутатам комитета по аграрной политике, водным ресурсам и региональному развитию закупили планшеты в рамках проекта Минсельхоза.

Глава комитета Данияр Толонов ответил, что в бюджет на 2025 год на ремонт залов Жогорку Кенеша и создание лучших условий для депутатов предусмотрены деньги, на которые можно приобрести планшеты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316604/
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