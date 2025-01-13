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Общество

«Унаа» предупреждает о мошеннических схемах с покупкой водительских прав

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава предупреждает кыргызстанцев о мошеннических схемах, связанных с покупкой водительских прав.

В ведомстве подчеркивают, что информация о возможном получении удостоверения без экзаменов за деньги, распространяемая в социальных сетях, недостоверная.

«Получение водительского удостоверения возможно только после прохождения обучения в автошколе и успешной сдачи квалификационных экзаменов. Этот процесс строго регулируется законодательством и не предусматривает альтернативных путей получения прав», — говорится в сообщении.

Граждан призывают не доверять подобным слухам.

В случае обнаружения подозрительных предложений рекомендуется немедленно обращаться в правоохранительные органы, чтобы предотвратить незаконную деятельность мошенников.

В «Унаа» также напоминают об ответственности за поддельные документы. Согласно Уголовному кодексу КР, за использование заведомо подложного официального документа предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316535/
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