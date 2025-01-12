Не верьте! Мошенники снова используют имя Нацбанка для обмана кыргызстанцев

Национальный банк вновь предупреждает граждан об очередной мошеннической схеме, в рамках которой на этот раз неизвестные отправляют ссылки на фальшивые сайты, якобы принадлежащие НБ КР.

На липовых ресурсах кыргызстанцам предлагаются услуги по возврату денежных средств.

В Нацбанке официально заявили, что не отправляют уведомления через мессенджеры и не предоставляют услуги по возврату денег.

Регулятор также не обслуживает физических лиц, не открывает счета гражданам и не проводит денежные расчеты с населением.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в банк, заблокируйте свою карту или счет, а затем напишите заявление в правоохранительные органы.

«Не верьте мошенникам и ни в коем случае не переводите деньги незнакомцам. Единственной целью злоумышленников является кража ваших денег», — предостерегает Нацбанк.