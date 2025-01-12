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Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки

14-17 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

14-31 января. Фотовыставка «Чтобы осталось — поделись»

Представлены 33 черно-белые фотоработы студентки КГУКИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой Табылды кызы Арууке, объединяющие физическую и духовную сферы.

Музей-мастерская Суйменкула Чокморова, 10.00-17.00.

16 января. Кинопремьеры

«Кош дегим келбейт» (мелодрама). Это история о любви и борьбе, где судьба ставит главных героев перед непреодолимыми преградами. Смогут ли они сохранить свои чувства?

«Приключения Паддингтона 3» (комедия). Паддингтон, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу.

«Большой пернатый побег» (мультфильм). Артур мечтает стать модным стилистом, но пока работает доставщиком. Когда миру грозит опасность, ему поручают доставить самый важный груз — волшебные золотые яйца. И все бы ничего, только по дороге из них начинают вылупляться очень разные и беспокойные птенцы. Артуру придется научиться заботиться о малышах, обрести друзей, стать героем и спасти этот мир.

«Плохая девочка» (триллер). Роми, глава крупной компании, привыкшая управлять людьми, становится игрушкой молодого интерна Сэмюэла. Правила просты: она подчиняется всем его приказам, а он хранит ее тайну. Но вырвавшаяся за пределы офиса страсть грозит уничтожить их обоих.

«Присутствие» (ужасы). Ребекка, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — обычная семья, справляющаяся со своими трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего.

«Тогда. Сейчас. Потом» (драма). Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни и здесь же грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316426/
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