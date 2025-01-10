Пожары в Калифорнии. Кыргызстанцы, находящиеся в Лос-Анджелесе, не пострадали

Пострадавших от пожара кыргызстанцев в штате Калифорния не зафиксировано. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Ведомство проинформировало, что Генеральное консульство КР в Чикаго находится на постоянной связи с гражданами Кыргызстана, находящимися в регионе.

МИД настоятельно рекомендует гражданам, пребывающим в Калифорнии:

соблюдать повышенные меры безопасности;

проявлять бдительность;

воздерживаться от посещения районов, охваченных пожарами.

В случае возникновения экстренных ситуаций или трудностей гражданам рекомендуется обращаться по телефону горячей линии Генконсульства КР в Чикаго: +131292934 42.

В Лос-Анджелесе полыхает как минимум шесть отдельных лесных пожаров. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой воды: в регионе несколько месяцев не было осадков, а городские водохранилища рассчитаны на тушение локальных, а не масштабных возгораний.