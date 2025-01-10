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Общество

Авиакомпания Asman Airlines запустила рейс по маршруту Ош — Каракол

Авиакомпания Asman Airlines запустила первый рейс по маршруту Ош — Каракол — Ош. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас».

Отметим, Asman Airlines стала единственной авиакомпанией, осуществляющей рейсы по этому маршруту. Полеты будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Билеты стоят от 4,1 тысячи сомов, а приобрести их можно в мобильном приложении Asman Airlines.

Добавим, маршрутная сеть авиакомпании также включает рейсы:

  • Бишкек — Талас (один раз в неделю);
  • Бишкек — Ош (ежедневно);
  • Бишкек — Джалал-Абад (пять раз в неделю);
  • Бишкек — Баткен (три раза в неделю);
  • Бишкек — Раззаков (три раза в неделю);
  • Бишкек — Каракол (два раза в неделю).

А в конце января планируется запуск нового направления — Бишкек — Кербен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316377/
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