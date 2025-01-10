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Общество

В Узбекистане возобновили поощрение за прохождение 10 тысяч шагов в день

В Узбекистане возобновили программу поощрения граждан за прохождение 10 тысяч шагов в день. Показавшим высокие результаты в ходьбе будут предоставлять скидки при пользовании госуслугами, а также при получении кредита в банках.

Меры поощрения предусмотрены проектом указа президента «О государственной программе по реализации стратегии «Узбекистан-2030» в Год охраны окружающей среды и зеленой экономики.

Согласно документу, Минэкологии и Минцифры в рамках общенационального движения «Один миллион зеленых семей» поручено запустить платформу, предусматривающую пропаганду прохождения не менее 10 тысяч шагов в течение суток. Платформа должна быть запущена до 1 июня 2025-го.

Лицам, достигшим высоких показателей, будет присвоен статус «экоактивный гражданин». Им будут предоставляться скидки в размере 10 процентов при пользовании государственными услугами, а также при получении потребительского кредита в банках.

Семьям, в которых всем совершеннолетним членам присвоен статус «экоактивный гражданин», будут ежегодно предоставляться посредством лотерей 14 электромобилей. Таким семьям также будет присвоен статус «зеленая семья».

В махаллях, половина населения которых получила статус «зеленая семья», будут проводиться конкурсы «Самая чистая махалля» и «Самая зеленая махалля». В фонд махаллей-победителей будет перечислено 500 миллионов сумов для возведения детских площадок, создания зеленых садов, строительства мусоросборочных площадок, установки контейнеров для отходов.

Напомним, это не первая попытка властей страны приобщить граждан к активному образу жизни. В 2020 году, согласно указу президента, в республике создана платформа «Здоровый образ жизни». При прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов в день граждане получали на электронный кошелек 3 тысячи сумов. В мае 2022-го эту практику отменили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316354/
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