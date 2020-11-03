$100 за 10 тысяч шагов. Как в Узбекистане стимулируют здоровый образ жизни

Граждане Узбекистана смогут заработать 3 тысячи сумов в день за ходьбу не менее 10 тысяч и более шагов, а прошедшие наибольшее количество шагов — до 1 миллиона сумов (чуть больше $100) в месяц. Об этом сообщают СМИ республики.

Подобные меры прописаны в указе, подписанном 30 октября 2020 года президентом Шавкатом Мирзиеевым.

Уточняется, что финансирование выплат будет осуществляться за счет внедрения специального сбора с производителей вредных для здоровья населения продуктов.

Для пропаганды ежедневной ходьбы и бега среди населения создается платформа «Здоровый образ жизни». Граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3 тысячи сумов. При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города), получит 300 тысяч сумов, в разрезе регионов — 500 тысяч, а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов.

В документе также отмечается, что во всех районных и городских центрах будут созданы «Дорожки здоровья» для ходьбы и велоспорта. При этом общая протяженность пешеходных и велосипедных дорожек должна составлять 3-5 километров. Они должны быть соединены между собой. Дорожки должны быть обеспечены современной энергосберегающей (оборудованной сенсорами) системой освещения, а также светоотражающими дорожными знаками с указанием начала, середины и конца дорожек. Строительство пешеходных и велодорожек будет осуществляться с учетом создания возможности отдельного передвижения, а также организации «безбарьерной среды» для людей с инвалидностью.

Этим же указом главы государства определено, что с 2021 года руководители и сотрудники госорганов будут заниматься спортом минимум раз в неделю. Руководители на личном примере должны будут показать работникам, как необходимо улучшать свои антропометрические показатели, снижать уровень ожирения и укреплять здоровье. В коллективных договорах в госорганах пропишут занятия производственной гимнастикой.