Проверить соблюдение правил остановки автобусов поручил мэр Бишкека. Об этом сообщили в муниципалитете.

Фото пресс-службы мэрии

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» начали проводить рейдовые мероприятия в муниципальном общественном транспорте.

Особое внимание уделяется качеству обслуживания горожан муниципальными автобусами, соблюдению Правил дорожного движения, порядку посадки и высадки пассажиров автобусов, чистоте общественного транспорта. Также проводятся разъяснительные беседы с водителями, которые останавливаются в неположенных местах.

Отметим, некоторые водители муниципальных автобусов производят посадку и высадку пассажиров не на остановках, что создает пробки и заторы на дорогах.

Ранее сообщалось, что в целях беспрепятственного заезда и выезда общественного транспорта на остановочных комплексах наносят специальные разметки и сигнальные столбики в пилотном режиме. В случае успешной реализации пилотного проекта аналогичные разметки появятся на других остановках.