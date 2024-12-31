Выделенные полосы для общественного транспорта снова появились в Бишкеке. В мэрии города проинформировали, что запущен пилотный проект по организации движения общественного транспорта на остановках с помощью специальной разметки и сигнальных столбиков.

В рамках нового проекта на остановках были установлены специальные дорожные знаки, которые должны способствовать упрощению заезда и выезда пассажирских автобусов.

Первые изменения внедрены на остановке, расположенной на улице Киевской, между улицами Раззакова и Орозбекова, где выделенная полоса теперь предназначена исключительно для муниципальных автобусов.

Если пилотный проект покажет свою эффективность, планируется расширение разметок на другие остановочные комплексы города.

В муниципалитете отметили, что нововведение направлено на улучшение транспортной ситуации и повышение качества обслуживания пассажиров в Бишкеке.