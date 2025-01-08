Привлечь $20 миллиардов в горнолыжный туризм намерен Кыргызстан

Привлечь $20 миллиардов инвестиционных средств в горнолыжный туризм намерен Кыргызстан. Об этом заявили в Фонде поддержки развития туризма.

Отмечается, что Кыргызстан обладает огромным потенциалом для развития горнолыжного туризма, более 90 процентов территории страны занимают горы, это уникальные условия для создания современных горнолыжных курортов.

Эксперты считают, что инвестиции в горнолыжную отрасль могут составить не менее $20 миллиардов. Это, в свою очередь, позволит создать тысячи рабочих мест, обеспечить рост доходов бюджета и укрепление позиций Кыргызстана как туристического центра региона.

Напомним, летом прошлого года подписано постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами президента. Оно принято в целях создания условий для реализации инфраструктурных проектов в сфере туризма с кластерным подходом, совершенствования структуры управления и эффективного использования финансовых средств.

Проект предусматривает на горных пиках в Жыргалане, Ак-Булаке и Боз-Учуке Иссык-Кульской области строительство горнолыжных трасс общей протяженностью около 200 километров . Для реализации проекта при управделами главы государства создано госпредприятие «Кыргыз Куршевель». Ему передано 16,5 тысячи гектаров земли. Сообщалось, что три пика соединят между собой 20 километрами новых дорог.

Сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 165 миллионов евро.