Инфекционка в Бишкеке переполнена. Пациентов размещают в коридорах

В инфекционной больнице Бишкека пациентов размещают в коридорах из-за нехватки мест. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Нургуль Молдалиева.

По ее словам, больница рассчитана на 500 мест. На сегодня в медучреждении лечение получают 606 пациентов.

«За минувшие сутки к нам обратились 317 больных. Из них 123 госпитализированы, остальные отправлены домой на амбулаторное лечение. Из 123 больных 114 — дети. Мы сейчас организовали дополнительные койки и вынуждены размещать пациентов в коридорах. Основная часть граждан обращается с симптомами ОРВИ. На втором месте по заболеваемости — корь и другие недуги», — сказала Нургуль Молдалиева.

Отметим, ранее глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев сделал обращение в связи с сезонным подъемом заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и другими инфекционными заболеваниями.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует населению уделять особое внимание своему здоровью и здоровью детей.