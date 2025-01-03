Рост ОРВИ. Министр здравоохранения обратился к населению

В связи с сезонным подъемом заражения острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и другими инфекционными заболеваниями Министерство здравоохранения Кыргызстана настоятельно рекомендует населению уделять особое внимание своему здоровью и здоровью детей. Об этом говорится в обращении главы ведомства Алымкадыра Бейшеналиева.

По его словам, при первых симптомах, таких как повышенная температура, кашель, насморк или слабость, нельзя заниматься самолечением, а следует незамедлительно обращаться в центры семейной медицины для получения квалифицированной медицинской помощи.

ЦСМ по всей республике работают в штатном режиме, а в выходные организованы дежурства.

Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в стране стабильная. Минздрав осуществляет постоянный контроль за ситуацией, а также мониторинг в организациях здравоохранения.

Алымкадыр Бейшеналиев призвал соблюдать меры профилактики:

регулярно проветривать помещения;

мыть руки с мылом;

при посещении мест с большим скоплением людей не забывать носить маски;

укреплять иммунитет, правильно питаясь и ведя активный образ жизни.

«Ваша своевременность обращения к врачу — залог быстрого выздоровления и предотвращения осложнений», — отметил он.