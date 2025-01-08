Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать

В конце 2024 года кабинет министров принял постановление о переносе выходных дней в 2025-м.
Кабмин считает, что это решение направлено на более эффективное использование выходных и праздничных дней.
Так, в соответствии с постановлением принято:
- С 1 по 7 января объявлены праздничными выходными.
- Перенесены:
- выходной 11 января на 2 января;
- выходной 24 февраля на 3 января;
- выходной 10 марта на 6 января.
- Дополнительно установлен выходной день 2 мая, который переносится на 1 сентября.
Следует отметить, что в перспективе планируется отмена практики принятия отдельных постановлений кабмина по переносу праздничных дней в связи с принятием Закона «О введении в действие Трудового кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере труда». Предполагается, что после его утверждения вышеуказанное постановление утратит силу.