Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать

В конце 2024 года кабинет министров принял постановление о переносе выходных дней в 2025-м.

Кабмин считает, что это решение направлено на более эффективное использование выходных и праздничных дней.

Так, в соответствии с постановлением принято:

С 1 по 7 января объявлены праздничными выходными.

объявлены праздничными выходными. Перенесены: выходной 11 января на 2 января ; выходной 24 февраля на 3 января ; выходной 10 марта на 6 января .

Дополнительно установлен выходной день 2 мая, который переносится на 1 сентября.

Следует отметить, что в перспективе планируется отмена практики принятия отдельных постановлений кабмина по переносу праздничных дней в связи с принятием Закона «О введении в действие Трудового кодекса и внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере труда». Предполагается, что после его утверждения вышеуказанное постановление утратит силу.