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Власть

Принято решение о переносе выходных дней в 2025 году

Кабинет министров принял постановление о переносе выходных дней в 2025 году.

Это решение направлено на более эффективное использование выходных и праздничных дней.

Так, в соответствии с постановлением принято:

1) Установить выходными днями с 1 января по 7 января 2025 года и перенести:

– выходной день 11 января 2025 года – на рабочий день 2 января 2025 года;

– выходной день 24 февраля 2025 года – на рабочий день 3 января 2025 года;

– выходной день 10 марта 2025 года – на рабочий день 6 января 2025 года.

2) Установить 2 мая 2025 года выходным днем и перенести его на выходной день 1 сентября 2025 года.

Следует отметить, что в перспективе планируется отмена практики принятия отдельных постановлений кабмина по переносу праздничных дней в связи с принятием Закона КР «О введении в действие Трудового кодекса КР и внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере труда». Предполагается, что после его утверждения данное постановление утратит силу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315780/
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