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Общество

Авиакатастрофа в Актау. Двоих пострадавших кыргызстанцев выписали из госпиталя

Двоих кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, выписали из Национального госпиталя. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, еще один пострадавший продолжает лечение в отделении нейротравмы. Состояние стабильное, может ходить.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Лайнер направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316135/
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