На площади Ала-Тоо отремонтируют конструкции под памятником Манасу

На центральной площади Ала-Тоо будут демонтированы и полностью отремонтированы конструкции под памятником Манасу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Ремонтные работы начнутся в середине января.

Аскат Алагозов отметил, что, если не проводить реконструкцию, основание под памятником Манасу может обрушиться.

Он напомнил, что в 2018 году проводилась реконструкция Исторического музея. В то время гидроизоляционные работы на этом участке не были выполнены должным образом (на реконструкцию музея выделено 1,5 миллиарда сомов из государственного бюджета и предоставлен грант в $15 миллионов со стороны Турции).

«Из-за этого вода проникала внутрь, что привело к повреждению подземных конструкций. Теперь при ремонте основания памятника эти недостатки будут учтены и полностью устранены», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.