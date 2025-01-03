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Общество

Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании — Reuters

Фото Reuters. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в своей новогодней речи подтвердил стремление острова к независимости от Дании. Он подчеркнул необходимость устранения «оков колониализма» и заявил о намерении Гренландии самостоятельно определять свое будущее. Об этом пишет Reuters.

Муте Эгеде заметил, что сотрудничество с Данией не привело к полному равенству. По его словам, решение о независимости должен принять народ Гренландии, однако сроки возможного голосования не назвал.

Отметим, движение за независимость в Гренландии усилилось в последние годы, в том числе из-за разоблачений о неправомерных действиях Дании в прошлом, таких как принудительный контроль рождаемости в 1960-х годах.

Напомним, ранее бывший президент США Дональд Трамп выражал желание приобрести Гренландию, однако Муте Эгеде заявил, что остров не продается.

Гренландия, обладающая значительными природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, остается экономически зависимой от финансовой поддержки Дании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316007/
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