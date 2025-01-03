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Общество

В мечети Кызыл-Кии найден младенец: милиция выясняет обстоятельства

Сегодня, 3 января, в мечети «Аль-Гуфран» Кызыл-Кии найден младенец. Об этом сообщили в УВД Баткенской области.

Согласно информации, молдо (священнослужитель), пришедший утром для произнесения азана, обнаружил младенца, завернутого в белое одеяло, внутри мечети.

Инцидент незамедлительно зафиксирован в электронном журнале милиции, и на данный момент проводится проверка обстоятельств происшествия.

Младенец срочно доставлен в Городскую многопрофильную больницу в Кызыл-Кие, где он находится под наблюдением врачей. По информации медиков, его состояние стабильное.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315964/
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