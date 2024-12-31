МИД КР разъяснил временные меры для мигрантов по указу президента РФ

Министерство иностранных дел Кыргызстана выступило с разъяснениями по Указу президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2024 года «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки».

Согласно документу, все иностранцы, включая граждан КР, которые нарушили миграционное законодательство РФ, обязаны либо самостоятельно выехать из страны, либо до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус.

Для этого предусмотрена возможность легализации без выезда из России при выполнении следующих условий:

предоставление биометрических данных или прохождение идентификации;

прохождение медицинского освидетельствования в течение года до подачи заявления;

добровольное погашение задолженности по обязательным платежам;

отсутствие оснований для отказа в выдаче или аннулировании разрешений на проживание.

Для урегулирования гражданам необходимо обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о продлении срока временного пребывания, приложив заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора. В случае утери миграционной карты ее дубликат можно получить в том же органе.

МИД Кыргызстана призывает граждан, находящихся в РФ, ответственно подходить к вопросам соблюдения миграционного законодательства.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.