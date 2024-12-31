КПП на границе с Китаем будут временно закрыты

Два КПП на кыргызско-китайской границе будут временно закрыты. Об этом 24.kg сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

«В связи с празднованием Нового года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный», расположенные на кыргызско-китайском участке государственной границы, 1 января 2025 года будут временно закрыты», — отметили там.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов через КПП «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный» возобновится 2 января.