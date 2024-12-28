Сериал об авиакатастрофе, мелодрамы и боевики. Что смотреть на новогодней неделе

В отличие от нынешней недели, следующая (30 декабря — 5 января), когда начнутся новогодние каникулы, переполнена премьерами и новыми сезонами старых сериалов. Наверняка каждый найдет что-то интересное лично для себя или для семейного просмотра — есть комедии, мелодрамы, мультфильмы, основанные на реальных событиях, и даже ужасы.

1 «САС: Неизвестные герои», военный, второй сезон (1 января) «САС: Неизвестные герои», военный, второй сезон (1 января)

Исторический мини-сериал, основанный на реальных событиях и сюжете одноименного романа Бена Макинтайра. События разворачиваются в Великобритании во времена Второй мировой войны. Офицер Дэвид Стерлинг предлагает командованию британских войск создать особый отряд спецназа для тайных операций и диверсий. Его идея реализуется в организации Особой воздушной службы (SAS), агенты которой рискуют жизнью, проникая в тыл нацистской Германии.

2 «Успешный», комедия, второй сезон (1 января)

В центре событий оказывается олигарх по имени Павел, у которого для счастья есть все, что требуется, а именно деньги. Состояние миллиардера измеряется несметным количеством нулей на банковских счетах. Вот только Павел не чувствует себя счастливым. Тем временем у молодого бизнес-тренера Саши весьма бедственное материальное положение, он погряз в долгах и кредитах. Однако это не мешает парню радоваться жизни. Павел решает нанять его, чтобы выяснить, в чем секрет позитивного мышления Саши. К удивлению обоих, Сашины установки действительно начинают работать — с неожиданными последствиями.

3 «Дарби и Джоан», детектив, второй сезон (30 декабря)

Джоан срочно покидает Англию, узнав о неожиданной гибели мужа Яна. Хотя он утверждал, что находится на конференции в Испании, его мертвое тело обнаружили в Австралии. Среди личных вещей погибшего обнаружены блокнот и телефон, и вдова решает восстановить события, приведшие к смерти мужчины, следуя по его маршруту. По дороге она знакомится с Джеком Дарби, бывшим полицейским. После рассказа о столь странном происшествии он присоединяется к ней, и пара отправляется в долгое путешествие по Квинсленду, расположенному в центре континента. Они постоянно встречают людей, знавших Яна, и собирают сведения о тайной жизни супруга Джоан.

4 «Ландыши. Такая нежная любовь», мелодрама, первый сезон (1 января)

Катя (Ника Здорик) — богатая наследница, ни в чем не знавшая отказа и выросшая в Лондоне, а Леша (Сергей Городничий) — самый простой парень из обычной семьи, который о Лондоне только слышал. У Кати есть секреты: до достижения совершеннолетия ей нужно спрятаться от людей, ранее работавших на ее отца, поэтому она едет в Ярославль, где встречает Лешу. Добрый парень очень хочет помочь ей. Ребята даже поженятся в этот же день, чтобы Катя смогла жить в военном гарнизоне с Лешей, но смогут ли такие разные молодые люди по-настоящему понять друг друга?

5 «Повелитель тайн», мультфильм, первый сезон (1 января)

Китайский аниме-сериал (дунхуа), действие которого разворачивается в альтернативной стимпанковской викторианской эпохе. Главный герой Чжоу Минжуй однажды пробуждается в чужом мире в теле человека по имени Клейн Моретти, погибшего при странных обстоятельствах. Новый мир напоминает вторую половину XIX века, однако здесь паровые машины, дирижабли и броненосцы сосуществуют с алхимиками, магическими зельями, картами таро и древними пророчествами. Клейну-Минжую предстоит столкнуться с различными религиозными течениями, как ортодоксальными, так и еретическими, исследовать собственные магические способности, которые начинают в нем проявляться.

6 «Вера», детектив, 14-й сезон (1 января)

Главная героиня сериала — старший инспектор криминальной полиции Вера Стенхоуп, которая одержима работой и ведома своими собственными демонами. Если ей одиноко, она не подаст виду и предстанет перед миром с язвительной остротой, лукавинкой в глазах и отвагой. В ее подчинении надежная и терпеливая команда детективов. Все вместе они берутся за каждое новое дело с непревзойденным рвением и профессионализмом. Сериал основан на произведениях британской писательницы Энн Кливс, действие которых происходит в Нортумберленде и Норт-Тайнсайде, где сама она прожила больше 20 лет.

7 «Контроль за животными», комедия, третий сезон (2 января)

Это история о команде работников службы контроля за животными, чья жизнь осложняется одним фактом. Животные кажутся им простыми и понятными, они знают, что с ними делать и как себя вести. А вот остальные люди являются для сотрудников организации темным лесом. Итак, нескольким героям из службы по контролю за животными предстоит разобраться со своей непростой жизнью. И проблемы им создают не животные, а люди, потому что с животными всегда знаешь, чего от них ожидать.

8 «Буровая», мистический триллер, второй сезон (2 января)

В центре событий оказывается команда рабочих. Они работают на изолированной нефтяной вышке, находящейся в 150 милях от побережья Шотландии. Рабочие всеми силами стремятся вернуться на материк. Жизнь главных героев навсегда меняется, когда вертолет, на котором они передвигались, окутывает загадочный туман. Члены экипажа сталкиваются со сверхъестественными силами. Но загадочный туман — не единственная проблема, с которой они вынуждены иметь дело. В глубине воды пробудилось нечто опасное...

9 «Локерби: в поисках правды», драма, первый сезон (2 января) «Локерби: в поисках правды», драма, первый сезон (2 января)

В 1988 году в небе над Шотландией происходит страшная трагедия. Через 38 минут после взлета взрывается лайнер с 259 пассажирами на борту. Все они погибают. Также смерть настигает 11 ничего не подозревающих жителей городка Локерби, когда самолет падает прямо на их дома. Английский доктор Джим Свайр, потерявший в этой катастрофе 23-летнюю дочь Флору, считает, что за произошедшим стоят конкретные люди, которых необходимо наказать. Вместе с другими семьями погибших он создает кампанию за правду и справедливость и начинает собственное расследование.

10 «Мэйфейрские ведьмы», мистика, второй сезон (5 января) «Мэйфейрские ведьмы», мистика, второй сезон (5 января)

Сериал на основе серии романов популярной американской писательницы Энн Райс. В городке Новый Орлеан живет молодая женщина-нейрохирург. Она любит помогать людям, но неожиданно понимает, что, кроме медицинского таланта, обладает еще и колдовским. Героиня оказывается наследницей древнего колдовского рода Мэйфейр. Однако не успевает она свыкнуться с ролью ведьмы, как узнает, что ее семья связана клятвой с кошмарным чудовищем.

11 «Летучие медики», драма, третий сезон (5 января) «Летучие медики», драма, третий сезон (5 января)

Сериал рассказывает о триумфах, душевных страданиях и невзгодах начинающих медсестер и пилотов, летающих на санитарных самолетах в отдаленной Северной Канаде. В сложных и критических ситуациях они должны быстро и правильно принимать решения, ведь им не на кого положиться, кроме как друг на друга.

12 «Путь домой», драма, третий сезон (2 января) «Путь домой», драма, третий сезон (2 января)

Семейная драма повествует о жизни трех поколений женщин Лэндри, которые отправляются в путешествие, чтобы найти дорогу друг к другу, извлекая важные уроки из прошлого своей семьи. Элис (Сэди Лафламм-Сноу) падает в пруд на территории семейного дома, а вынырнув, обнаруживает, что вернулась в 1990-е, где невольно становится лучшей подругой подростковой версии (Александра Хук) своей матери Кэт (Кайлер Ли). Она открывает для себя время, когда все были счастливы. Время до трагедии, разрушившей семью.

13 «Когда зовет сердце», историческая мелодрама, 12-й сезон (5 января) «Когда зовет сердце», историческая мелодрама, 12-й сезон (5 января)

Главная героиня Элизабет Тэтчер (Эрин Краков) — новоиспеченная учительница. Преподавательскую деятельность ей предстоит в маленьком провинциальном шахтерском городишке. Дочери судового магната, привыкшей к роскоши и комфорту, жизнь в провинции поначалу кажется тяжкой. Но Элизабет не привыкла отступать. Она пытается доказать своим родным, а прежде всего себе самой, что она личность и сможет покорить провинцию. Помочь справиться с трудностями и преодолеть все невзгоды ей поможет личный дневник — ее друг и наперсник. Впереди Элизабет ждет еще немало разочарований, но, воодушевленная мечтой, она пойдет до конца, чтобы доказать всем, что у нее все получится... Экранизация серии книг «Канадский запад» Джанетт Ок.

14 «Банда в поисках сокровищ», приключения, второй сезон (5 января)

Помогут ли находчивость и щепотка везения команде грабителей, у которой нет толкового плана, зато есть очень много амбиций. В центре событий оказывается коварный хастлер, который вербует банду прожженных неудачников, чтобы отыскать сокровище Короля Змей на Ривьере Майя. Мигель и его сообщница Лили всеми силами стремятся вернуть сокровища с испанского галеона, который затонул глубоко в Мексиканском заливе в ходе Войны за независимость. Но кажется, в одиночку им не справиться.

Какие премьеры и продолжения старых сериалов вышли на этой неделе (23-29 декабря), можно посмотреть здесь.