Загрязнение воздуха в Бишкеке на 30 декабря. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 49-м месте.

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 76 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Самые «нездоровые» районы столицы:

село Новопокровка — 167;

жилмассив «Бакай-Ата» — 145;

жилмассив «Колмо» — 124.

Отметим, в Минприроды по-прежнему считают, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.



