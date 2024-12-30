Соцработники помогут оформить свидетельство о рождении ребенка на дому

В эфире «Биринчи радио» министр цифрового развития Нурия Кутнаева рассказала о новом продукте цифровизации, благодаря которому сотрудники госорганов помогают оформить родителям свидетельство о рождении ребенка.

«Это стопроцентная регистрация новорожденных, созданная нами совместно с Минздравом и Минтруда. Теперь, если в течение 60 дней после рождения ребенка родители не придут в ЦОН за свидетельством о рождении, то к ним приедут социальные работники, чтобы помочь оформить документы», — сказала она.

По словам Нурии Кутнаевой, проект внедрен в мае текущего года. С тех пор социальные работники помогли оформить свидетельства 1 тысяче 400 детей.