00:50
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

В 2025 году начнут рождаться дети поколения Бета. Какими они будут

Фото из интернета

Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения — Бета. Это поколение, которое продлится до 2039 года, сменит поколение Альфа, охватывавшее период с 2010 по 2024 год. Об этом пишет New York Post.

Согласно данным социальных аналитиков, поколение Бета вырастет в условиях стремительного развития технологий, где искусственный интеллект и автоматизация станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Ключевыми факторами, формирующими будущее поколения Бета, станут образовательные и профессиональные процессы, интегрированные с ИИ, а также цифровизация здравоохранения и досуга.

По словам социального исследователя Марка МакКриндла, придумавшего термин «Поколение Альфа», представители поколения Бета столкнутся с миром, испытывающим серьезные социальные вызовы, такие как изменение климата, глобальные проблемы в демографии и быстрая урбанизация.

Он также предположил, что к 2035 году поколение Бета будет составлять 16 процентов мирового населения.

Ожидается, что воспитание и ценности детей этого поколения во многом будут определяться их родителями из поколения X (1965–1980 годы), которые станут ключевыми наставниками в эпоху глобальных перемен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315715/
просмотров: 592
Версия для печати
Материалы по теме
«Кумтор» передал Дому ребенка 260 тысяч сомов на покупку оборудования и техники
Право на образование: участники форума просят власти открыть госпитальные школы
Актриса Дарина Векуа, известная как Ляля, покинула команду DBillions
Сохранить зрение детям. Окулисты НЦОМиД освоили высокотехнологичную операцию
Правоохранителей просят проверить законность размещения детей в интернатах
Родители детей с сахарным диабетом просят разобраться с закупкой инсулина
Новое пособие для семей: поддержка третьего и каждого последующего ребенка
Избиение детей в Сузаке. У пострадавших малышей синяки и ссадины на теле
Избиение в детском саду. Министр образования попросила прощения у родителей
В Сузаке воспитатель избила малышей. Милиция ведет проверку
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан
Будет&nbsp;ли снег в&nbsp;новогоднюю ночь? Прогноз погоды на&nbsp;30&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; 1&nbsp;января Будет ли снег в новогоднюю ночь? Прогноз погоды на 30 декабря — 1 января
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
30 декабря, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 декабря, воскресенье
23:40
В 2025 году начнут рождаться дети поколения Бета. Какими они будут
22:00
Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога
21:35
Росстат: 97 процентов миграционного прироста РФ приходится на Среднюю Азию
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 декабря: в Бишкеке без осадков
20:29
В Южной Корее объявили недельный траур из-за крушения пассажирского самолета