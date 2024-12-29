В 2025 году начнут рождаться дети поколения Бета. Какими они будут

Дети, рожденные в 2025 году, станут первыми представителями нового поколения — Бета. Это поколение, которое продлится до 2039 года, сменит поколение Альфа, охватывавшее период с 2010 по 2024 год. Об этом пишет New York Post.

Согласно данным социальных аналитиков, поколение Бета вырастет в условиях стремительного развития технологий, где искусственный интеллект и автоматизация станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Ключевыми факторами, формирующими будущее поколения Бета, станут образовательные и профессиональные процессы, интегрированные с ИИ, а также цифровизация здравоохранения и досуга.

По словам социального исследователя Марка МакКриндла, придумавшего термин «Поколение Альфа», представители поколения Бета столкнутся с миром, испытывающим серьезные социальные вызовы, такие как изменение климата, глобальные проблемы в демографии и быстрая урбанизация.

Он также предположил, что к 2035 году поколение Бета будет составлять 16 процентов мирового населения.

Ожидается, что воспитание и ценности детей этого поколения во многом будут определяться их родителями из поколения X (1965–1980 годы), которые станут ключевыми наставниками в эпоху глобальных перемен.