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Общество

Новогодние каникулы. Сколько дней будут отдыхать жители стран региона

Фото из интернета

В Азербайджане нерабочие дни продлятся с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

В Армении в связи с новогодними праздниками нерабочими будут дни с 31 декабря по 2 января. 6 января отмечается Рождество, это так же нерабочий день.

Жители Беларуси отдыхают 1 и 2 января. Следующий выходной день – Рождество Христово, которое в Беларуси отмечают ежегодно 7 января.

Казахстан официально отдыхает с 1 по 4 января 2025 года, а первый рабочий день в новом году будет 5 января. Однако 7 января отмечается Рождество, поэтому вторник будет выходным.

В 2025 году Кыргызстан будет отдыхать с 1 по 7 января.

А в России праздники продлятся с 1 по 8 января 2025 года. Сами новогодние каникулы начнутся 30 декабря 2024 года.

На новогодние праздники в 2025 году в Таджикистане будет один выходной — 1 января.

В Узбекистане все жители республики отдохнут 6 дней подряд: с 28 декабря по 2 января.

Источник: Дежурный по СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315712/
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