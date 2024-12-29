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Общество

Авиакатастрофа в Актау. В Баку простились с экипажем разбившегося самолета

В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку сегодня прошла церемония прощания с членами экипажа, погибшими при крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Тела членов экипажа самолета в Баку доставили из Казахстана. Об этом пишет Minval.

В церемонии приняли участие родственники погибших, представители общественности и официальные лица, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву. Командир корабля Игорь Кшнякин, пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева похоронены на II Аллее почетного захоронения в Баку.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Самолет направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана.

По предварительным данным, причиной крушения стало «внешнее физическое и техническое воздействие».

В связи с трагедией президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принес извинения, отметив, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в несколько российских городов до завершения расследования причин крушения. Некоторые российские авиакомпании также временно отменили рейсы в Азербайджан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315710/
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