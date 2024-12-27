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Общество

Авиакатастрофа в Актау. Росавиация прокомментировала крушение самолета

Упавший в Казахстане самолет AZAL не смог, как планировалось, приземлиться в Грозном из-за режима «Ковер», который вводился из-за террористических атак Украины. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Росавиации
Фото Росавиации. Глава Росавиации Дмитрий Ядров прокомментировал крушение самолета близ Актау

По его словам, обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной, план «Ковер» вводился из-за террористических атак украинских беспилотников. В аэропорту Грозного был плотный туман, командир судна предпринял две неуспешные попытки посадить в нем самолет.

Командиру самолета после попыток посадки в Грозном предлагались другие аэропорты, но он решил идти в Актау, сказал глава Росавиации.

Дмитрий Ядров отметил, что российская сторона сообщила Казахстану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы вблизи Актау.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан Казахстана. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315628/
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