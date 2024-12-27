22:54
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

Предприятие по переработке шерсти откроют в Нарынской области

Предприятие по переработке шерсти откроют в Нарынской области, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Уточняется, что запущены проекты по открытию предприятий для переработки шерсти и производства сафлорового масла. На реализацию инициатив выделено 11 миллионов 528 тысяч сомов для покупки современного оборудования для четырех районов области — Ак-Талинского, Джумгальского, Кочкорского и Нарынского.

Запланированы работы по оснащению скотобоен аппаратами для снятия шкур, которые будут реализованы в 2025 году.

Полномочный представитель президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов проинформировал о том, что проекты направлены на поддержку местной экономики и развитие перерабатывающей промышленности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315561/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперимент. В Кыргызстане начались испытания удобрений из овечьей шерсти
В Чуйской области строится завод по переработке картофеля
В Балыкчи запустили крупное предприятие по переработке мяса
Завод по переработке шин в Токмаке готовится заработать на полную мощность
Завод по переработке кожи и шерсти планируют открыть в Нарыне
Овечья шерсть как удобрение. Приживется ли технология в Кыргызстане?
В Кыргызстане отмечается рост производства шерсти и куриных яиц
Немецкая компания поможет Кыргызстану утилизировать медицинские отходы
Домохозяйки открыли цех по производству йогурта и заработали свой первый миллион
С начала года в Кыргызстане произвели больше 5 тысяч тонн шерсти
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Казахстан может лишиться пансионатов на&nbsp;Иссык-Куле, если не&nbsp;выполнит договор Казахстан может лишиться пансионатов на Иссык-Куле, если не выполнит договор
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
27 декабря, пятница
22:24
Предприятие по переработке шерсти откроют в Нарынской области Предприятие по переработке шерсти откроют в Нарынской о...
21:22
В Мексике прошел традиционный конкурс скульптур из редиски
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 декабря: осадки не ожидаются
20:42
При верховенстве закона национализация объектов проходит только по решению суда
20:25
В МДС рассказали о положительных для бизнеса законодательных реформах