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Общество

Глава Минтранса отчитался, сколько дорог отремонтировали в Кыргызстане

Глава Министерства транспорта и коммуникаций рассказал, что сделано в 2024 году подразделениями ведомства. По словам Абсаттара Сыргабаева, отремонтировано более 1 тысячи километров дорог, уложен асфальт на 800 километрах, построено 15 мостов, пополнена автобаза за счет приобретения 453 единиц специальной техники.

Он напомнил, что начинается строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а протяженность железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече увеличена до 35 километров. Помимо этого, заасфальтированы взлетно-посадочные полосы аэропортов, ведутся работы по ремонту автовокзалов, а также улучшают дороги, ведущие к туристическим объектам.

Глава Минтранса также отметил, что в результате полученных доходов от транспортного контроля поступило 112 миллионов сомов, выдано более 100 тысяч разрешительных документов.

«На посту «Сосновка» внедрена система оплаты с помощью QR-кода, на перевале Төө-Ашуу установлены дополнительные камеры», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315539/
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