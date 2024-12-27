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Общество

Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой

Главными новогодними салатами традиционно считаются оливье и селедка под шубой. По ним можно понять, насколько дешевле или дороже стало отмечать Новый год. Редакция 24.kg посчитала, сколько в этом году придется потратить на популярные закуски, исходя из цен в торговых точках Бишкека.

Индекс оливье

В наши дни в классическом рецепте оливье следующие ингредиенты:

  • отварной картофель;
  • отварная морковь;
  • вареная колбаса или отварное мясо;
  • яйца вкрутую;
  • соленые огурцы;
  • консервированный зеленый горошек;
  • майонез.

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.

Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется 400-граммовая баночка зеленого горошка, 200 граммов майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови, маринованных огурцов и вареной колбасы, а также пять яиц.

Средняя стоимость составила 636,5 сома. За год она снизилась на 55 сомов. Минимум же салат обойдется в 429,5 сома, что дороже, чем в 2023 году на 44,5 сома.

Для сравнения: в 2023-м минимальная цена на оливье составляла 385 сомов, а в 2022-м — 454,5 сома.

За год подорожали картофель, колбаса, зеленый горошек, майонез. Стоимость яиц и моркови снизилась.

Почем «шуба» для праздника

В последние годы мы считаем стоимость еще одного новогоднего салата — сельди под шубой.

Для приготовления потребуется:

  • картофель;
  • морковь;
  • свекла;
  • яйца;
  • лук;
  • селедка;
  • майонез.

Все мелко нарезается и укладывается слоями.

Для подсчета индекса селедки под шубой, мы взяли за основу, что для одной порции салата нужно 400 граммов картофеля, 350 граммов соленой сельди, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови и майонеза, 100 граммов лука и два яйца.

В итоге минимальная стоимость этой закуски составила 233 сома, что на 33 сома выше, чем год назад.

Несмотря на это, рыба под шубой по-прежнему остается доступным новогодним угощением. Цена на него почти в два раза ниже салатницы оливье.

Фруктовая корзина

Если говорить об остальных блюдах новогоднего стола, то в каждой семье они разные. Но фруктовая нарезка, пожалуй, есть у каждого. Обычно покупают стандартный набор — апельсины, мандарины, бананы, киви и яблоки.

Если брать в расчет, что для новогоднего стола вы возьмете по полкилограмма каждого вида фруктов, то к новогодним тратам прибавится еще около 400-550 сомов. Это примерно на 50 сомов дороже, чем в 2023 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315538/
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