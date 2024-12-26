Бишкектеплосеть просит горожан оплатить долги за отопление и горячую воду

ОАО «Бишкектеплосеть» просит горожан оплатить отопление и горячую воду, чтобы не встречать Новый год с долгами. Об этом сообщает мэрия.

«Напоминаем, что своевременная оплата отопления и горячей воды — это не только залог вашего комфорта, но и вклад в бесперебойную работу нашей сети. Пусть новый год начнется без долгов и с теплом в вашем доме. Оплатите счета уже сегодня, чтобы встречать праздники спокойно», — призывают муниципалитет и коммунальщики.

Оплатить комуслуги можно не выходя из дома:

через мобильное приложение «Бишкектеплосеть»;

через платежные терминалы «РСК Банк», «Оптима Банк», «Дос-Кредобанк», KICB, Оnoi, QUICKPAY, Pay24, Umay, О!;

электронные кошельки «Мой О!», BAKAI 24, «Оптима 24».