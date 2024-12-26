Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил посольство Азербайджана в Кыргызстане и оставил в книге записей соболезнования.

«От имени кабинета министров Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью граждан Азербайджана. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал он.

Отмечается, что книга записей открыта в связи с жертвами в результате крушения пассажирского самолета.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского Актау. Борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним данным, погибли 38 человек. Еще 29 госпитализировали, в том числе троих детей. По сведениям МЧС Казахстана, 11 пострадавших в тяжелом состоянии.

Как отметили в МИД, среди выживших трое граждан Кыргызской Республики — А.Р.Т., 2004 года рождения, О.Т.М., 1998 года рождения, и Д.Э.Д., 1988 года рождения. Они находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. Состояние А.Р.Т. оценивается как тяжелое, здоровью и жизни остальных граждан КР ничего не угрожает.