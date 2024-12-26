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Общество

Забирайте документы заранее. График работы ЦОНов на выходные и праздники

Все ЦОНы и мини-ЦОНы будут работать до 31 декабря. Об этом 24.kg сообщает пресс-служба государственного учреждения «Кызмат».

По ее данным, 30 декабря ЦОНы и мини-ЦОНы будут работать в обычном режиме — с 8.00 до 18.00.

31 декабря центры обслуживания населения завершат работу на 1 час раньше, в 17.00.

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.

Сообщается, что с 1 по 7 января 2025 года центры будут закрыты в связи с праздничными выходными. Работа ЦОНов возобновится 8 снваря.

«ГУ «Кызмат» призывает граждан заранее планировать свои визиты в ЦОН, учитывая праздничные выходные дни. Мы также рекомендуем оформить необходимые документы или забрать уже готовые заранее, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315471/
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