Судебному департаменту передали 54 кроссовера почти за 103 миллиона сомов

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии передачи 54 машин для сотрудников судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики.

«Накануне Нового года служба судебных приставов впервые с момента создания получает новые служебные автомобили. Это свидетельство того, что материально-техническая база страны укрепляется, а хорошая материально-техническая база — это признак сильного государства. Стоит отметить, что 54 служебные машины приобрели за счет государственного бюджета на сумму 102 миллиона 898 тысяч сомов», — сказал он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что за последние два года бюджет, выделяемый судебной системе, увеличили почти втрое.

Отметим, что для судебного департамента приобрели авто отечественного производства «Шевроле Трекер».