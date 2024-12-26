Специалисты конгломерата Embraer вылетели в Актау для участия в расследовании

Специалисты производителя самолета — бразильского авиастроительного конгломерата Embraer и бразильского центра CENIPA прибудут на место крушения пассажирского борта в Актау. Об этом сообщает Министерство транспорта Казахстана.

Фото СМИ. На месте крушения самолета продолжаются работы специалистов

По данным ведомства, сотрудники профильного департамента проводят полевой этап работы на месте авиаинцидента.

«В соответствии с правилами предоставления данных и расследования авиационных происшествий и инцидентов в гражданской авиации и экспериментальной авиации Министерство транспорта создало комиссию по расследованию авиационного происшествия. В Казахстан также прибыли делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании AZAL. Работы ведутся в сотрудничестве с авиационными властями Азербайджана», — говорится в сообщении.

В Актау сейчас работает специально созданная правительственная комиссия.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.