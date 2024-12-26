09:10
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.87
Общество

Авиакатастрофа в Актау. Один из пострадавших кыргызстанцев в тяжелом состоянии

МИД Кыргызстана проинформировал о состоянии трех граждан страны, пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

«Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики — А.Р.Т., 2004 года рождения, О.Т.М., 1998 года рождения, и Д.Э.Д., 1988 года рождения, находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья А.Р.Т. оценивается как тяжелое, у остальных граждан КР каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства КР в РК поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами республики.

Вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним сведениям, погибли 38 человек. Еще 29 человек госпитализированы, в том числе трое детей. По данным МЧС Казахстана, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315426/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
В Сети обсуждают видео с отверстиями в хвосте самолета, упавшего в Актау
Крушение самолета в Актау. МЧС КР сообщило телефоны горячей линии
Крушение самолета в Актау. На борту находились кыргызстанцы
В Казахстане разбился самолет: на борту было более 70 человек
Сели, бомбы, протесты. Какие происшествия потрясли Кыргызстан в 2024 году
Самолеты стран Центральной Азии будут ремонтировать в казахстанском Актау
В Казахстане вертолет совершил жесткую посадку: один человек погиб
МИД КР прокомментировал найденные документы на месте авиакатастрофы в Судане
Украина потеряла первый из поставленных Западом истребителей F-16
В ГКНБ прокомментировали крушение беспилотника на Иссык-Куле
Популярные новости
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
Huawei&nbsp;&mdash; мировой лидер продаж носимых устройств за&nbsp;первые три квартала 2024 года Huawei — мировой лидер продаж носимых устройств за первые три квартала 2024 года
От&nbsp;пика Ленина до&nbsp;Ама-Даблама: сложный и&nbsp;интересный путь молодежной сборной&nbsp;КР От пика Ленина до Ама-Даблама: сложный и интересный путь молодежной сборной КР
MEGA открыла новые центры продаж и&nbsp;обслуживания на&nbsp;юге Кыргызстана MEGA открыла новые центры продаж и обслуживания на юге Кыргызстана
Грани будущего: Как КРСУ выстраивает стратегию развития до&nbsp;2030 года Грани будущего: Как КРСУ выстраивает стратегию развития до 2030 года
26 декабря, четверг
09:03
В прокат выходит кыргызский новогодний фильм «Кыргызстан, мен сени сүйөм» В прокат выходит кыргызский новогодний фильм «Кыргызста...
09:00
Авиакатастрофа в Актау. Один из пострадавших кыргызстанцев в тяжелом состоянии
08:44
В Кыргызстане задержан казахстанец, находившийся в международном розыске
08:11
Неформальный саммит СНГ: укрепление международного авторитета отметил Путин
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 декабря, среда
23:40
Сутки в стратосфере. В США испытали беспилотник, работающий на энергии солнца
23:02
Робототехники из Кыргызстана заняли призовые места в Индонезии
22:26
Ветеринарная служба проверила более 2,5 тысячи субъектов предпринимательства
22:00
Чудаки парковки. Из-за машин на тротуаре людям приходится идти по дороге
21:30
Для кыргызстанцев, вернувшихся с зарубежных зон конфликтов, сделали методички