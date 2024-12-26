Авиакатастрофа в Актау. Один из пострадавших кыргызстанцев в тяжелом состоянии

МИД Кыргызстана проинформировал о состоянии трех граждан страны, пострадавших в авиакатастрофе в Актау.

«Согласно полученной информации от сотрудников медицинского учреждения Казахстана, трое граждан Кыргызской Республики — А.Р.Т., 2004 года рождения, О.Т.М., 1998 года рождения, и Д.Э.Д., 1988 года рождения, находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице. По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья А.Р.Т. оценивается как тяжелое, у остальных граждан КР каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется необходимая квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства КР в РК поддерживают постоянную связь с соответствующими компетентными органами республики.

Вопрос находится на контроле внешнеполитического ведомства.

Напомним, 25 декабря пассажирский самолет упал вблизи казахстанского города Актау. По предварительным данным, борт следовал из Баку в Грозный. На месте катастрофы уже нашли черный ящик. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним сведениям, погибли 38 человек. Еще 29 человек госпитализированы, в том числе трое детей. По данным МЧС Казахстана, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.