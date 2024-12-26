Смерть девочки в стоматологии. Ассоциация врачей выступила против приговора суда

В Ассоциации врачей Кыргызстана не согласны с приговором суда, признавшего медиков виновными по делу о смерти трехлетней девочки в медицинском центре КГМА.

Организация призывает пересмотреть вердикт о лишении свободы коллег.

Напомним, Октябрьский районный суд приговорил стоматолога к 5,5 года с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Примененная мера пресечения в виде домашнего ареста изменена. Врач взята под стражу в зале суда.

Анестезиолога приговорили к шести годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года.

Супруг стоматолога признан виновным за пособничество в подделке документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Директору медицинского центра КГМА определено наказание в виде лишения свободы на 5,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако к нему применили пробационный надзор на три года. В отношении главы медцентра применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, освобожден в зале суда.

Директор стоматологической клиники признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

С осужденных взысканы солидарно компенсация морального вреда в 1 миллион сомов и материальный ущерб в 541 тысячу 745 сомов в пользу потерпевших.

Глава Ассоциации врачей Акбай Сарыбаев считает, что приговор чрезмерно жесткий, он потряс медицинское сообщество. По его словам, изменилось отношение населения к медикам, уважение к профессии значительно снизилось.

«Нельзя ставить врачей на одну ступень с преступниками. Необходимо рассматривать альтернативные виды наказания, не связанные с лишением свободы. Для врача смерть пациента — уже самое суровое наказание», — сказал Акбай Сарыбаев.

Его коллега Нуржан Жузумалиева напомнила: анафилактический шок — это непредсказуемая реакция организма, которая может возникнуть даже при использовании давно известных и проверенных медикаментов. Анестезия — это всегда риск, и врачи делают все возможное, чтобы его минимизировать.

По словам председателя Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасовой, осужденные были лучшими студентами, а затем стали профессионалами. Это не люди, которые допустили халатность, а специалисты, которые стремились помочь.

Напомним, 18 декабря 2023 года трехлетняя девочка скончалась в стоматологии КГМА, где сделали общий наркоз, после которого она умерла. Туда родителей ребенка перенаправили на лечение из частной стоматологической клиники.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Однако позже анестезиологу предъявили обвинение по статье 130 УК КР, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.