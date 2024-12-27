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Общество

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В Бишкеке 27 декабря солнечно. Температура воздуха днем ожидается +7 градусов.

Памятные даты

День сотрудника паспортно-визового контроля МВД Кыргызской Республики

27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и об обязательной прописке паспортов.

С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.

В 2000-м отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в управление. 30 мая 2006 года на базе управления паспортно-визовой работы указом президента был образован департамент паспортного и визового контроля.

Установлены дипотношения между Кыргызстаном и США

open.kg
Фото open.kg

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и США были установлены 27 декабря 1991 года. Соединенные Штаты были среди первых стран, признавших независимость Кыргызстана.

Посольство США в КР открыто 1 февраля 1992-го. В том же году состоялось официальное открытие посольства Кыргызстана в США.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Абдырай Осмонов

24.kg
Фото 24.kg. Абдырай Осмонов на открытии персональной выставки в Бишкеке

Родился 27 декабря 1939 года в селе Шалба Иссык-Кульской области.

Известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е.

Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли.

Преподавал в Художественном училище имени Семена Чуйкова. Среди его учеников народные и заслуженные художники Кыргызстана.

Лучшие работы хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Родился писатель Талип Ибраимов

из интернета
Фото из интернета. Талип Ибраимов
Родился 27 декабря 1940 года в селе Сары-Булак.

Более 30 лет работал редактором на киностудии «Кыргызфильм».

Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Кыргызстана. Прозу начал писать, выйдя на пенсию. В 2006-м стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Малая проза» (за сборник повестей «Старик и ангел»).

По его сценариям поставлены игровые фильмы «Среди людей», «Деревенская мозаика», «Верить и знать», «Пейзаж глазами спринтера», «Я не хочу так больше жить», «Плакальщица», а также многие документальные киноленты.

Умер в 2016 году.

Умер писатель Исабек Исаков

wikipedia.org
Фото wikipedia.org. Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе «Тендик» Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959-м, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959-м избран членом Союза журналистов СССР, в 1963-м — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.

Куда сходить

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О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315352/
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