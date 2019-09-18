Для тех, кто устал от современного искусства. Посетите выставку Абдырая Осмонова

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Г.Айтиева сегодня открылась персональная выставка живописца Абдырая Осмонова.
Поздравить живописца пришли его родные, друзья, коллеги, многочисленные ученики.
«Он идет своей дорогой, верно служа искусству», — сказал про Абдырая Осмонова художник Константин Шкурпела.
Абдырай Осмонов — известный кыргызский живописец, вошел в кыргызское искусство в 1960-е годы.
С 1965 года преподает в художественном училище имени С.Чуйкова. Среди его учеников народные и заслуженные художники республики.
«Что ты чувствуешь, когда смотришь на это полотно?» — спросила студентка стоящего рядом парня. «Грусть», — ответил он. «Какая грусть!? — удивилась девушка. — Смотри, какая радостная картина!»
Пришедшие останавливались на некоторое время возле каждого произведения, чтобы рассмотреть все мазки, все детали, все оттенки и цветов, и настроения. Многие фотографировали картины, возможно, чтобы поставить на заставку на свой телефон.
Продлится экспозиция до 4 октября.