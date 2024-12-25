СИН обещает установить стационарные и сотовые аппараты для осужденных

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах Службы исполнения наказаний провели разъяснительные беседы с осужденными и следственно-арестованными.

Фото СИН

По данным ведомства, в ходе проведенной оперативно-профилактической работы осужденным и следственно-арестованным были разъяснены их права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

СИН пообещала, что в учреждениях установит стационарные и сотовые аппараты для осуществления телефонных переговоров с родными и близкими, адвокатами и другими в зависимости от режима и условий содержания.

При этом спецконтингент был предупрежден об ответственности за нарушения режима содержания и несоблюдение законности в учреждениях.

Уточняется, что спецконтингент, содержащийся в учреждениях СИН, добровольно сдал 685 мобильных телефонов, которыми пользовались незаконно и другие запрещенные к хранению предметы.

Напомним, по информации института омбудсмена, в бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку. Сотрудники института уполномоченного по правам человека уже в третий раз с 21 декабря посетили следственный изолятор — двое арестованных рассказали, что их избили сотрудники СИЗО.

Ранее 24.kg стало известно, что 22 декабря ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО заявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний.

В пресс-службе СИН заявили: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».