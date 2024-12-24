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Общество

Против риска массовых отравлений. В России в 2025 году введут ГОСТ на шаурму

В России в 2025 году начнет действовать ГОСТ на шаурму. Об этом журналистам сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

из интернета
Фото из интернета

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения», — сказал он.

О том, что Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров разрабатывают новый национальный стандарт для шаурмы, стало известно в июне. Необходимость нового стандарта объяснялась рисками массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановки в общепите.

При исследовании шаурмы весной 2024 года Роскачество обнаружило опасные бактерии. В 27 из 29 образцах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.

«Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — считает Максим Протасов.

Напомним, ГОСТ — это государственный стандарт, который включает в себя требования государства к качеству продукции, его геометрические размеры, отклонения от эталона.

Система ГОСТ была разработана еще во времена СССР и действовала на всей его территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315256/
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