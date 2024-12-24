Против риска массовых отравлений. В России в 2025 году введут ГОСТ на шаурму

В России в 2025 году начнет действовать ГОСТ на шаурму. Об этом журналистам сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.
«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения», — сказал он.
О том, что Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров разрабатывают новый национальный стандарт для шаурмы, стало известно в июне. Необходимость нового стандарта объяснялась рисками массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановки в общепите.
При исследовании шаурмы весной 2024 года Роскачество обнаружило опасные бактерии. В 27 из 29 образцах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.
«Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — считает Максим Протасов.
Напомним, ГОСТ — это государственный стандарт, который включает в себя требования государства к качеству продукции, его геометрические размеры, отклонения от эталона.