Против риска массовых отравлений. В России в 2025 году введут ГОСТ на шаурму

В России в 2025 году начнет действовать ГОСТ на шаурму. Об этом журналистам сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов.

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«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения», — сказал он.

О том, что Роскачество и Федерация рестораторов и отельеров разрабатывают новый национальный стандарт для шаурмы, стало известно в июне. Необходимость нового стандарта объяснялась рисками массовых отравлений и общей санитарно-эпидемиологической обстановки в общепите.

При исследовании шаурмы весной 2024 года Роскачество обнаружило опасные бактерии. В 27 из 29 образцах выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии.

«Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — считает Максим Протасов.

Напомним, ГОСТ — это государственный стандарт, который включает в себя требования государства к качеству продукции, его геометрические размеры, отклонения от эталона.

Система ГОСТ была разработана еще во времена СССР и действовала на всей его территории.