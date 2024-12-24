13:05
USD 87.00
EUR 90.64
RUB 0.85
Общество

Плановая ротация. В МВД кадровые изменения

В МВД Кыргызстана произошли кадровые изменения в рамках плановой ротации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, произошли следующие изменения:

  • полковник милиции Азамат Ногойбаев назначен начальником Академии МВД имени Э.А. Алиева;
  • генерал-майор милиции Тариель Абитов возглавил службу охраны МВД;
  • полковник милиции Оролбек Акпаров стал заместителем начальника Главного управления уголовного розыска по южному региону;
  • полковник милиции Алмаз Осмонбеков возглавил службу внутренних расследований;
  • полковник милиции Жолболду Кочконов назначен начальником УВД Нарынской области.

Сапарбек Асаналиев, ранее занимавший должность начальника УВД Нарынской области, отправлен на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста службы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/315207/
просмотров: 785
Версия для печати
Материалы по теме
Ранее судим, но потом оправдан. В УВД Свердловского района новый начальник
В МВД Кыргызстана кадровые перестановки
В руководстве ГУОБДД Кыргызстана произошли кадровые изменения
В уголовном розыске и регионах Кыргызстана сменилось милицейское руководство
В ГУВД Чуйской области и службе охраны МВД сменилось руководство
Ротация в МВД. В районных и городских отделениях сменилось руководство
В УВД Октябрьского района Бишкека сменилось руководство
Это профилактика. Глава МВД пояснил, почему допрашивают пользователей соцсетей
Изнасилование 13-летней. Глава МВД обещает подробности после окончания суда
Глава МВД отказался отвечать на вопрос о требовании активистов о его отставке
Популярные новости
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Ситуация у&nbsp;СИЗО-1&nbsp;в Бишкеке. Что происходит сейчас Ситуация у СИЗО-1 в Бишкеке. Что происходит сейчас
До&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;рождение ребенка: президент подписал указ До 2 миллионов сомов за рождение ребенка: президент подписал указ
В&nbsp;Бишкеке ночью до&nbsp;&minus;15&nbsp;градусов. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 декабря В Бишкеке ночью до −15 градусов. Прогноз погоды на 23-25 декабря
Бизнес
MEGA дарит новогодние скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MEGA дарит новогодние скидки до 70 процентов на премиальные номера
Новогодняя акция от&nbsp;О!: успейте получить красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
MEGA: теперь кино, сериалы и&nbsp;ТВ в&nbsp;одном пакете! MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!
Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на&nbsp;которые важно обратить внимание Как выбрать подарок правильно: шесть нюансов, на которые важно обратить внимание
24 декабря, вторник
12:44
Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный». Отпустил подозреваемую Задержан старший контролер КПП «Ак-Жол — автодорожный»....
12:00
Из стратосферы на землю. Какими экономическими событиями запомнился 2024 год
11:55
Плановая ротация. В МВД кадровые изменения
11:39
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
11:32
Посольство США отреагировало на обвинения в финансировании СМИ